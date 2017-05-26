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توفيق بن بريك: حمة الهمامي ''بهيم'' والنخبة ''مسطكة'' والشاهد ضحى بشفيق جراية لإخماد احتجاجات تطاوين

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - هاجم الكاتب توفيق بن بريك في مداخلته في قناة نسمة ما وصفهم " بالنخبة الغبية والمسطكة" الذين انطلت عليهم حيلة رئيس الحكومة في القبض على رجل الأعمال الفاسد شفيق جراية.

واضاف توفيق بن بريك " للأسف "البهيم" حمة الهمامي هو اول من انطلت عليه حيلة الشاهد.
واكد توفيق بن بريك " ان ما حصل هو لاخماد الاحتجاجات في تطاوين وامكانية توسعها بعد وفاة انور السكرافي".






Publié le:2017-05-26 23:39:40

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