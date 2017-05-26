توفيق بن بريك: حمة الهمامي ''بهيم'' والنخبة ''مسطكة'' والشاهد ضحى بشفيق جراية لإخماد احتجاجات تطاوين

Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 23:39:40

- هاجم الكاتب توفيق بن بريك في مداخلته في قناة نسمة ما وصفهم " بالنخبة الغبية والمسطكة" الذين انطلت عليهم حيلة رئيس الحكومة في القبض على رجل الأعمال الفاسد شفيق جراية.واضاف توفيق بن بريك " للأسف "البهيم" حمة الهمامي هو اول من انطلت عليه حيلة الشاهد.واكد توفيق بن بريك " ان ما حصل هو لاخماد الاحتجاجات في تطاوين وامكانية توسعها بعد وفاة انور السكرافي".