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الصين تؤكد عقد اجتماع بين شي وبوتين وترامب في 19 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 06:56 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه سيتم عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة "أبيك".
وذكرت الخارجية الصينية في بيان أن شي جين بينغ سيعقد اجتماعا في شنتشن على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في 19 نوفمبر مع بوتين وترامب.


وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء سيجري في صيغة ثلاثية.


وقد أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي يجمع الرئيس الروسي ونظيريه الصيني والرئيس الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال اللقاء أو القضايا التي سيتناولها القادة الثلاثة.


وتأتي القمة الثلاثية في وقت تتوقع فيه واشنطن أن يركز ترامب، بين موضوعات أخرى، على الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، فيما لم تعلن الصين رسميا تفاصيل مشاركة شي جين بينغ في اللقاء الثلاثي.

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