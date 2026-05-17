تحقيقات فرنسية متواصلة بشأن منصة X ومالكها إيلون ماسك

Publié le Dimanche 17 Mai 2026 - 14:58
      
أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن القضاة الذين يحققون في قضية منصة "إكس" قد يطلبون إصدار مذكرة توقيف بحق مالكها إيلون ماسك في حال وجهت له اتهامات وتجاهل استدعاءات المحكمة.

وقالت بيكو في حديثها لإذاعة RTL: "إذا اقتنع قضاة التحقيق عند انتهاء التحقيق، بأن الأدلة كافية لاستدعاء إيلون ماسك للمثول أمام المحكمة الجنائية، وإذا لم يستجب لأوامر الاستدعاء، فإن الطريقة الوحيدة لضمان مثوله أمام المحكمة هي إصدار مذكرة توقيف وفقا للقانون".


ووفقا للمدعية العامة، فإن التحقيق لا يزال جاريا ضد "إكس" ويتولى التحقيق فيه ثلاثة قضاة تحقيق.


كما أقرت بأن مكتبها لم يتلق ردا من وزارة العدل الأمريكية على استفساره بشأن هذا التحقيق، لكنها أكدت أن التعاون مع النظام القضائي الأمريكي يسير على ما يرام في قضايا أخرى.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس في فيفري 2026 عن تفتيش مكاتب شركة "إكس" في فرنسا، بالتعاون مع "يوروبول" ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للدرك الفرنسي.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد جاء ذلك في سياق تحقيق بدأ ضد الشبكة الاجتماعية في جانفي 2025 إثر شكاوى بشأن خوارزمياتها. وشمل التحقيق أيضا شكاوى تتعلق بروبوت الدردشة "غروك" لنشره مواد تتعلق بإنكار المحرقة اليهودية وصورا جنسية مولدة اصطناعيا.

واستدعت النيابة العامة في باريس ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للشركة ليندا ياكارينو للاستجواب، الذي عقد في 20 أفريل. وبعد أن تخلف ماسك عن الحضور للاستجواب، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا ضده في 7 ماي.
الأحد 17 ماي 2026 | 30 ذو القعدة 1447
