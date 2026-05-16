Babnet

فرنسا.. اعتقال 6 أشخاص بعد رفع علم فلسطين على برج إيفل

Publié le Samedi 16 Mai 2026 - 17:51
      
أفاد مصدر في شرطة باريس، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت ستة أشخاص يشتبه في قيامهم برفع علم فلسطين على برج إيفل دون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

وكانت مجموعة "إكستينكشن ريبليون فرنسا" (Extinction Rebellion France)، وهي جماعة ناشطة في مجال المناخ، قد أعلنت مسؤوليتها عن تعليق العلم الفلسطيني من الطابق الأول للبرج بعد ظهر يوم الجمعة.


وقال ممثل عن المجموعة إن الخطوة كانت بمثابة "رسالة دعم" للفلسطينيين، متهما إسرائيل بارتكاب "مجازر" في غزة، بالإضافة إلى "جرائم إبادة بيئية" تشمل اقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية.


وجاء هذا التوقيت ليتزامن مع ذكرى "النكبة"، التي تُخلّد ذكرى تهجير الفلسطينيين عام 1948 أثناء قيام دولة إسرائيل.

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، تم عرض علمي إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى صور للسلام ترمز إلى حمامة وغصن زيتون، على برج إيفل، وذلك قبل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.

يذكر أنه، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 72,700 شخص في الأراضي الفلسطينية، معظمهم من المدنيين.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا تزال غزة تشهد أعمال عنف يومية مع استمرار الغارات الإسرائيلية، في الوقت الذي يتبادل فيه كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.
السبت 16 ماي 2026 | 29 ذو القعدة 1447
