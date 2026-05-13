البابا ليو الرابع عشر يمنح سفير إيران لدى الفاتيكان أرفع وسام بابوي

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 07:26
      
منح البابا ليو الرابع عشر سفير إيران لدى الفاتيكان محمد حسين مختاري أرفع وسام بابوي، وهو وسام “Ordine Piano” المصنف كأحد أرفع أوسمة الاستحقاق التي يمنحها الكرسي الرسولي.

ويعد الوسام البابوي، الذي أسسه البابا بيوس التاسع سنة 1847، من أبرز الأوسمة الفرسانية في الفاتيكان، وعادة ما يُمنح للسفراء والشخصيات البارزة التي ساهمت في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وخدمة قضايا السلام والحوار.


ويأتي منح الوسام للسفير الإيراني في ظل مواقف متكررة صدرت عن البابا ليو الرابع عشر أدان فيها الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وسط حديث عن جهود دبلوماسية قامت بها السفارة الإيرانية لدى الفاتيكان لإبراز خطاب يدعو إلى السلام ورفض التصعيد العسكري.


وفي سياق متصل، كان القس الأمريكي المحافظ روبرت جيفريس قد صرح قبل أيام بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمتلك “فهما أفضل” لتعاليم الإنجيل مقارنة بالبابا ليو الرابع عشر.

وكان البابا قد انتقد في أكثر من مناسبة المواقف الأمريكية تجاه إيران، معتبرا أن التهديدات الموجهة للشعب الإيراني “غير مقبولة”.

وفي أوائل أفريل الماضي، وعقب دعوة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى الصلاة من أجل الجنود الأمريكيين، قال البابا خلال عظة دينية إن “الرغبة في الهيمنة لا تتفق مع نهج السيد المسيح”.
