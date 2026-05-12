"فارس": طهران تضع خمسة شروط قبل استئناف المفاوضات مع واشنطن

أفادت وكالة فارس نقلا عن مصدر مطلع، بأن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة دون تنفيذ خمسة شروط وصفتها بأنها ضرورية لبناء الثقة بين الطرفين.* إنهاء الحرب في كافة الجبهات، وخاصة في لبنان.* رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.* الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.* تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب.* قبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية.وأضاف المصدر أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني بأن استمرار الحصار البحري الأمريكي بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز حالة انعدام الثقة تجاه واشنطن.وأكد أن هذه الشروط الخمسة تمثل “الحد الأدنى” المطلوب لإمكانية العودة إلى مسار الحوار، مشددا على أن إيران ترى أنه لا يمكن استئناف المفاوضات دون التحقق العملي من تنفيذ هذه المطالب.وكانت الجولة الوحيدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد انعقدت بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد بين 11 و13 أفريل 2026، دون تحقيق تقدم ملموس.وترأس الوفد الإيراني خلال تلك المحادثات محمد باقر قاليباف، فيما قاد الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس.ومنذ ذلك الحين، لم تُعقد أي جولة جديدة من المفاوضات، في وقت تواصل فيه طهران التمسك بموقفها الرافض لأي حوار قبل رفع العقوبات وتقديم ضمانات عملية، بينما تلوح واشنطن بإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.