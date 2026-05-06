‏ترامب: إذا وافقت إيران على المقترح المطروح ستنتهي عملية "الغضب الملحمي"

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 13:11
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب أنه إذا وافقت إيران على المقترح المطروح ستنتهي عملية "الغضب الملحمي".

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال" وجّه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى إيران، قال فيها إنه في حال وافقت طهران على تقديم ما جرى الاتفاق عليه، وهو ما وصفه بأنه "افتراض كبير" ربما، فإن عملية الغضب الملحمي التي نعتها بـ"الأسطورية" ستكون قد بلغت نهايتها، وسيفضي الحصار البحري الفعّال إلى فتح مضيق هرمز أمام جميع الأطراف بما فيها إيران نفسها.


وأضاف ترامب بلهجة تهديدية: "إن لم توافق، فإن القصف سيبدأ، وسيكون للأسف بمستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه من قبل".


وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" موقع "أكسيوس" فإن الولايات المتحدة وإيران قريبتان من توقيع مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وحسب "أكسيوس" فإن المذكرة مسودة إلى خطة الولايات المتحدة المكونة من 14 بندا، والتي تدعو إلى وقف الأعمال القتالية في المنطقة وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يوما بشأن الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، وآفاق رفع العقوبات الأمريكية.
