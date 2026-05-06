الصحة العالمية: إجلاء 3 أشخاص من السفينة الموبوءة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بدء إجلاء أشخاص من سفينة سياحية سُجلت فيها وفيات بفيروس هانتا، فيما أكد خبراء وجود سلالة قابلة للانتقال بين البشر.

وأفادت المنظمة بإجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم يُعتقد أنهم مصابون بمرض خطير بسبب الفيروس من السفينة "إم في هونديوس" الراسية قبالة سواحل الرأس الأخضر.


وأظهر عرض قدمه وزير الصحة في جنوب أفريقيا أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن البلاد رصدت شخصين مصابين بسلالة الأنديز من فيروس هانتا، الذي ينتقل بين البشر، بعد نزولهما من سفينة سياحية تفشى فيها المرض.


وتستعد السفينة (إم.في هونديوس) للإبحار من الرأس الأخضر إلى أوروبا، اليوم الأربعاء، بعدما سمحت لها الحكومة الإسبانية بالرسو في جزر الكناري.

وجاء في العرض الذي اطلعت عليه "رويترز" أن الاختبارات، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، كشفت أن سلالة الأنديز هي سبب إصابة امرأة هولندية توفيت في جوهانسبرغ، ورجل بريطاني لا يزال في المستشفى.

وأصيب كلاهما بالمرض على متن السفينة، وورد في العرض: "هذه هي السلالة الوحيدة المعروف أنها تسبب انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، لكن هذا الانتقال نادر جداً.. ولا يحدث إلا بسبب اتصال وثيق جداً".
وتنتقل سلالات أخرى من فيروس هانتا إلى البشر بشكل أكثر شيوعاً عن طريق ملامسة القوارض المصابة أو بولها أو برازها أو لعابها.

(العربية)
