بطولة افريقيا لجمباز الترومبولين: تونس تحرز ميدالية ذهبية وبرونزيتين مع نهاية منافسات اليوم الاول

أحرز المنتخب التونسي ثلاث ميداليات (ذهبية واحدة وبرونزيتان) أمس الثلاثاء خلال منافسات اليوم الاول بطولة افريقيا لجمباز الترومبولين التي تقام بمدينة شويني بجنوب افريقيا على مدى يومين.وجاءت الميدالية الذهبية بإمضاء منتخب الفرق كبريات، في حين كانت البرونزيتان من نصيب منتخبي الفرق أكابر والفرق وسطيات.وتشارك تونس في هذه البطولة بعشرة عناصر في فئات الأكابر والكبريات والوسطيات تحت اشراف المدرب الوطني ريان المقدولي.ويضم فريق الاكابر أيوب بن يخلف وأيوب النميري وعمر الجويني ومصطفى القرمازي فيما يتألف فريق الكبريات من إسلام السوسي وقمر كسكاس ورؤى النوري.أما فريق الوسطيات، فيتكون من غالية بيترو ومريم التوزري وريهام الطرابلسي.