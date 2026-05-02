الناتو يطلب توضيحا من واشنطن بشأن قرار سحب قوات أمريكية من ألمانيا

وأضافت المتحدثة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نعمل مع الجانب الأمريكي لفهم تفاصيل قرارهم المتعلق بتوزيع قواتهم في ألمانيا".وتابعت: "يؤكد هذا التعديل حاجة أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتحمل جزء أكبر من مسؤولية أمننا المشترك، ونحن نشهد بالفعل تقدماً في هذا الاتجاه منذ أن وافق حلفاء الناتو خلال قمة لاهاي العام الماضي على تخصيص 5% من إجمالي ناتجهم المحلي للدفاع".وأشارت إلى أن الحلف يحتفظ بثقته في قدرته على توفير الردع والدفاع، مع استمرار هذا التحول نحو تعزيز الدور الأوروبي داخل حلف أقوى.وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أصدر أوامر بسحب حوالي 5 آلاف جندي أمريكي من قواعدهم في ألمانيا.ووفقا لمتحدث باسم البنتاغون، من المتوقع أن يكتمل الانسحاب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ولا تزال التفاصيل غير واضحة.