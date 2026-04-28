ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي بـ"الكارثة"

Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 22:07
      

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة، زاعما أن الأخير "لا يمانع في امتلاك إيران لسلاح نووي".


AP
ووصف ترامب هذا الموقف المحتمل بأنه وصمة عار تؤدي إلى احتجاز العالم بأسره كـ"رهينة"، وذلك في تصعيد لاذع للخلافات حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني.


وكتب الرئيس الأمريكي في منشور له على منصة "تروث سوشيال" اليوم الثلاثاء: "يرى مستشار ألمانيا، فريدريش ميرتس، أنه لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف عمن يتحدث! فإذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، فسيصبح العالم بأسره رهينة".

يأتي هذا الهجوم بعد أيام من تصريحات لميرتس، قال فيها إنه يشعر بـ"خيبة أمل" من تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران، وانتقد افتقار واشنطن لاستراتيجية واضحة في الحرب مع إيران.

وادعى ترامب أنه يقوم بـ"ما كان ينبغي على الآخرين القيام به منذ زمن طويل"، قائلا: "إنني أقوم الآن تجاه إيران بما كان ينبغي على دول أخرى، أو رؤساء آخرين، أن يفعلوه منذ وقت طويل".

وفي جزء آخر من منشوره، وجه ترامب انتقادات لاذعة لأداء ألمانيا العام، كاتبا: "ولا عجب في أن ألمانيا تتصرف بشكل سيئ للغاية ، اقتصاديا وعلى صعد أخرى أيضا". وتأتي هذه الانتقادات في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من ركود متزايد، حيث خفضت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 بشكل كبير، متأثرة بشكل مباشر بتداعيات الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويأتي هذا التصعيد العلني بين الحليفين بعد أسابيع من مطالبة ميرتس ألمانيا ببذل جهود دبلوماسية خاصة للبحث عن حل، قائلا: "نحن ننسق إجراءاتنا بشكل وثيق مع الجانب الأمريكي، لكننا في الوقت نفسه نعلن أن لدينا تصورات أوروبية خاصة حول كيفية التوصل إلى تسوية لهذا النزاع".

ويخشى خبراء ألمان وأوروبيون من أن أي عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد إيران يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة تدفع طهران نحو صنع القنبلة بسرعة، بينما تتمسك إدارة ترامب بسياسة "الضغوط القصوى" لتفكيك البرنامج النووي نهائيا، وهو خلاف جوهري يهدد بتصدع العلاقات عبر الأطلسي.
