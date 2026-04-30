ترامب لا يستبعد إمكانية سحب القوات العسكرية الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، مجيبا عن سؤال حول الموضوع: "ربما سأفعل. ولم لا؟ إيطاليا لم تساعدنا على الإطلاق، وإسبانيا تتصرف بشكل فظيع، ببساطة فظيع".ويشار إلى أن ترامب قام بعد رفض دول الناتو دعم الحرب ضد إيران، بتصعيد حدة انتقاداته لهذه الدول وقال إنه يفكر بجدية في مغادرة الحلف.وخلال ذلك، كانت إسبانيا من أوائل الدول التي رفضت السماح للأمريكيين باستخدام قواعدها العسكرية في روتا ومورون، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العملية ضد إيران. وبعد ذلك وجه ترامب سهام انتقاداته الحادة إلى إسبانيا، وأشار إلى أنها تعاني من وضع مالي كارثي رغم مساهمتها شبه المعدومة في الناتو وفي الدفاع عن نفسها.وفي ذات الوقت قال الرئيس الأمريكي وسط خلافه مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، إن الولايات المتحدة لن تساعد إيطاليا بعد أن رفضت روما مساعدة واشنطن.وسبق أن اتهم ترامب المستشار الألماني فريدريش نيرتس بعدم الكفاءة وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.