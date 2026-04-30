الفنان أمير عيد، يفاجئ الحضور بحركة غير لائقة خلال عزاء

شهدت الساحة الفنية في مصر حالة من الجدل عقب تصرف الفنان أمير عيد، أثناء حضوره مراسم عزاء والد طليقته، مما أثار ردود فعل غاضبة استدعت تدخل نقابة المهن الموسيقية.

بدأت كواليس الواقعة بتصرف من الفنان وُصف بالـ "غير لائق" تجاه المصورين والصحفيين المتواجدين لتغطية العزاء، وهو ما اعتبره الحضور خروجاً عن العادات المتبعة في مثل هذه المناسبات الحزينة التي تفرض نوعاً من الانضباط والتقدير المتبادل.


وفي تصعيد مفاجئ، قرر جميع المصورين المتواجدين في محيط العزاء الانسحاب بشكل جماعي من المكان، تعبيراً عن اعتراضهم على أسلوب الفنان، مؤكدين أن ما حدث يمثل إهانة لمهنتهم ولا يتناسب مع قدسية الموت وطابع الحزن الذي يخيم على المكان.


وأكد مصدر من داخل النقابة أن الواقعة قيد الفحص والمناقشة حالياً مع النقيب مصطفى كامل.

وأشار المصدر إلى أن النقابة تدرس كافة تفاصيل الحادثة تمهيداً لاتخاذ قرار رسمي ومناسب يضمن الحفاظ على ميثاق الشرف الأخلاقي والمهني، وينظم العلاقة بين الفنانين ووسائل الإعلام في المناسبات العامة والخاصة.


وتأتي هذه الواقعة في وقت تزداد فيه حدة التوتر بين المشاهير والمصورين في الجنازات والعزاءات، مما دفع العديد من الكيانات النقابية في مصر للمطالبة بوضع قواعد صارمة تحمي حرمة الموتى وتضمن كرامة الإعلاميين في آن واحد.
