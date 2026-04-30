ترامب عبر "تروث سوشيال": العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عبر منصة "تروث سوشيال"، رابطا يقود إلى رسم له مرفق بعبارة "العاصفة قادمة ولا يمكن لأحد إيقاف ما هو قادم".

وقال ترامب في منشوراته اليوم عبر تروث سوشيال إن استطلاع رأي لهارفارد-هاريس أظهر أغلبية قوية تؤيده بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني.


يأتي ذلك، بينما تحدثت مصادر عن أن القادة العسكريين سيقدمون اليوم خططا لترامب، تشمل خيارات عسكرية جديدة في إيران.


ونقل "أكسيوس" عن مصدر قوله إنه يتوقع عرض خطة أخرى على ترامب تتركز على السيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه، وأن العملية المحتملة للسيطرة على جزء من مضيق هرمز قد تشمل قوات برية.

في غضون ذلك، تترنح الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان في محاولة لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش، وسط تقارير عن تجهيزات أمريكية لضربة عسكرية واسعة قد تؤدي لتجدد الحرب في الشرق الأوسط، في المقابل تظهر طهران مرونة محدودة لإعادة فتح مضيق هرمز، وتتمسك بشروطها.
