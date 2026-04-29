هيغسيث: واشنطن مستعدة لعمليات عسكرية في نصف الكرة الغربي لتعزيز مصالحها

وجاء في نص الكلمة الافتتاحية المعدة لجلسات استماع هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي: "نحن مستعدون للعمل بحسن نية مع جيراننا، لكن يجب عليهم المساهمة في حماية المصالح المشتركة. إذا لم يتم ذلك، فإن وزارة الدفاع مستعدة لاتخاذ إجراءات هادفة وحاسمة تعزز المصالح الأمريكية".ووفقا لرئيس البنتاغون، "ستستعيد الولايات المتحدة هيمنتها في نصف الكرة الغربي" بعد سنوات من إهمال هذه القضية.وكمثال على الأراضي الرئيسية في نصف الكرة الغربي التي يجب أن يكون للولايات المتحدة وصول عسكري وتجاري إليها دون عوائق، أشار الوزير إلى ثلاث مناطق استراتيجية: قناة بنما، خليج المكسيك، وغرينلاند. وأكد أن ضمان الوصول إلى هذه المناطق يشكل عنصرا رئيسيا لحماية المصالح الأمريكية في نصف الكرة الغربي.وأكد هيغسيث أن ردع الصين هو ثاني أهم مهمة للبنتاغون بعد الدفاع عن البر الرئيسي للولايات المتحدة، حيث قال في نص كلمته الافتتاحية: "المهمة الرئيسية للوزارة في هذه المرحلة هي 'حماية البر الرئيسي للولايات المتحدة'. الخط الثاني من جهود وزارة الدفاع الأمريكية هو ردع الصين في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ بـ(إظهار) القوة، وليس من خلال المواجهة".من وجهة نظره، فإن العلاقات بين واشنطن وبكين "أفضل وأقوى مما كانت عليه منذ سنوات عديدة". ويزعم الوزير أن "الرئيس ترامب والإدارة الحالية يسعيان إلى سلام مستقر وتجارة عادلة وعلاقات قائمة على الاحترام مع الصين. نحن لا نحاول الهيمنة عليهم أو إذلالهم".وفيما يتعلق بتايوان، قال هيغسيث: "نحن لا نحاول تغيير الوضع الراهن حول تايوان".يُذكر أن الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 1979 وأقامتها مع الصين الشعبية، في إطار سياسة "الصين الواحدة". بيد أن واشنطن تواصل في الوقت نفسه الحفاظ على اتصالات مع إدارة تايبيه، وتُعتبر المورّد الرئيسي للأسلحة لتايوان.وتقدر وزارة الخارجية الصينية أن إجمالي التوريدات العسكرية الأمريكية للجزيرة تجاوز عدة سنوات 70 مليار دولار، مع تعهد الإدارة الحالية بتسريع وتيرة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لتايوان.وتأتي تصريحات هيغسيث هذه ضمن استراتيجية الدفاع الوطنية الأمريكية لعام 2026، التي وضعت الدفاع عن الأراضي الأمريكية وحماية المصالح في نصف الكرة الغربي على رأس الأولويات، مع التركيز على ضمان الوصول إلى الممرات المائية الحيوية والمناطق الاستراتيجية في مواجهة ما تصفه واشنطن بـ"التهديدات المتزايدة" من الصين وروسيا في المنطقة.