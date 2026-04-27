أسعار النفط ترتفع على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران

أظهرت بيانات التداولات ارتفاعا لأسعار النفط على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران كان من المتوقع أن تجري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وحتى فجر الاثنين ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط "برنت" تسليم جويلية بنسبة 2.3%، ليصل إلى 101.41 دولار مقابل البرميل.


وارتفع سعر العقود الآجلة لنفط غربي تكساس المتوسط تسليم جوان بنسبة 2.15%، إلى 96.43 دولار مقابل البرميل الواحد.



يأتي ذلك بعد إلغاء رحلة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جاي دي فانس إلى باكستان، حيث كان من المتوقع أن يجري مفاوضات مع الجانب الإيراني.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حصول الولايات المتحدة على مقترح جديد من إيران بشأن الصفقة المحتملة، فيما نفى الجانب الإيراني وجود أي خطط للقاء الممثلين الأمريكيين.

وأعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اللذان كانا على رأس الوفد المفاوض الإيراني، أن من غير المجدي إجراء مفاوضات مع واشنطن في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
