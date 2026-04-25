ملتقى الرباط الدولي للبارا ألعاب القوى: تونس تحصد 8 ميداليات منها 4 ذهبية

ذهبية جديدة في اليوم الختامي





اختتمت تونس مشاركتها في منافسات ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى للبارا ألعاب القوى، الذي احتضنته الرباط، برصيد 8 ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و1 برونزية).وخلال اليوم الختامي، أحرزت رجاء الجبالي الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة (فئة F40) برمية بلغت 8.26 متر، محققة أفضل رقم شخصي لها.كما نالت جيهان عزيز الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة (F44-F46) برمية قدرها 11.21 متر، وهو أفضل إنجاز شخصي لها.وجاءت بقية الميداليات على النحو التالي:يسرى بن جمعة (رمي الرمح F34)روعة التليلي (رمي القرص F40-F41)ياسين القنيشي (دفع الجلة F35-F36)روعة التليلي (دفع الجلة F41)أيمن لكوم (دفع الجلة F40-F41)يوسف الوهيبي (سباق 5000 متر T12-T13)وشاركت تونس في هذا الملتقى بـ12 رياضيًا ورياضية، في عدة اختصاصات، أبرزها دفع الجلة، رمي القرص، رمي الرمح، وسباقات المسافات المتوسطة والطويلة.