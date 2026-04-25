ملتقى الرباط الدولي للبارا ألعاب القوى: تونس تحصد 8 ميداليات منها 4 ذهبية
اختتمت تونس مشاركتها في منافسات ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى للبارا ألعاب القوى، الذي احتضنته الرباط، برصيد 8 ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و1 برونزية).
ذهبية جديدة في اليوم الختاميوخلال اليوم الختامي، أحرزت رجاء الجبالي الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة (فئة F40) برمية بلغت 8.26 متر، محققة أفضل رقم شخصي لها.
كما نالت جيهان عزيز الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة (F44-F46) برمية قدرها 11.21 متر، وهو أفضل إنجاز شخصي لها.
حصيلة اليومين الأولينوجاءت بقية الميداليات على النحو التالي:
* ذهبيات:
يسرى بن جمعة (رمي الرمح F34)
روعة التليلي (رمي القرص F40-F41)
ياسين القنيشي (دفع الجلة F35-F36)
* فضيات:
روعة التليلي (دفع الجلة F41)
أيمن لكوم (دفع الجلة F40-F41)
* برونزية:
يوسف الوهيبي (سباق 5000 متر T12-T13)
مشاركة تونسية واسعةوشاركت تونس في هذا الملتقى بـ12 رياضيًا ورياضية، في عدة اختصاصات، أبرزها دفع الجلة، رمي القرص، رمي الرمح، وسباقات المسافات المتوسطة والطويلة.
