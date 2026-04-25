Babnet   Latest update 22:36 Tunis

وكالة "مهر": عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى موسكو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ed30703ad3c6.65691342_ojkqhiemngfpl.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 22:20
      
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم السبت، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى موسكو.

وأضافت الوكالة: "جزء من الوفد الإيراني الذي رافق عراقجي خلال زيارته لإسلام آباد عاد إلى طهران للتشاور".

مشيرة إلى أن باقي الوفد "سيلتحق بعراقجي غدا في باكستان".

واختتم عراقجي زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد في وقت متأخر من اليوم السبت متجها إلى مسقط، عقب إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.


والتقى عراقجي في إسلام آباد مع رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وقدم وجهات نظر طهران ومقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية.

وفي وقت سابق، صرح عراقجي أنه بصدد إجراء جولة إقليمية تشمل موسكو ومسقط وإسلام آباد.

وأكدت مصادر إيرانية، أن زيارة عراقجي، تندرج في إطار "التنسيق مع الشركاء" وبحث التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بسبل إنهاء الحرب في المنطقة، مشددة على أن جدول الأعمال لا يتضمن أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.

يذكر أن إسلام آباد تقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب، حيث شهدت العاصمة الباكستانية الشهر الماضي عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، قاد فيها الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما ترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وكانت تلك الجولات قد انتهت دون اتفاق، وسط خلافات حول الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328113

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>