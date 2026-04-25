وكالة "مهر": عراقجي سيعود من مسقط إلى إسلام آباد مجددا قبل سفره إلى موسكو

وأضافت الوكالة: "جزء من الوفد الإيراني الذي رافق عراقجي خلال زيارته لإسلام آباد عاد إلى طهران للتشاور".مشيرة إلى أن باقي الوفد "سيلتحق بعراقجي غدا في باكستان".واختتم عراقجي زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد في وقت متأخر من اليوم السبت متجها إلى مسقط، عقب إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.والتقى عراقجي في إسلام آباد مع رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وقدم وجهات نظر طهران ومقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية.وفي وقت سابق، صرح عراقجي أنه بصدد إجراء جولة إقليمية تشمل موسكو ومسقط وإسلام آباد.وأكدت مصادر إيرانية، أن زيارة عراقجي، تندرج في إطار "التنسيق مع الشركاء" وبحث التطورات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بسبل إنهاء الحرب في المنطقة، مشددة على أن جدول الأعمال لا يتضمن أي لقاءات مع الجانب الأمريكي.يذكر أن إسلام آباد تقوم بدور الوسيط بين طهران وواشنطن منذ اندلاع الحرب، حيث شهدت العاصمة الباكستانية الشهر الماضي عدة جولات من المحادثات بين الجانبين، قاد فيها الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما ترأس الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وكانت تلك الجولات قد انتهت دون اتفاق، وسط خلافات حول الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية.