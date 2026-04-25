ترامب يعلن إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان

أعلن دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، إلغاء رحلة كانت مقررة لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى باكستان، حيث كان من المنتظر أن يلتقيا ممثلين عن إيران.وأوضح ترامب أنه اتخذ القرار بشكل أحادي، قائلاً إنه أبلغ فريقه بإلغاء الرحلة قبل انطلاقها، مضيفًا أن الولايات المتحدة “تمتلك كل الأوراق”، ولا ترى جدوى من القيام برحلة طويلة “للحديث دون نتائج”.وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا التوجه الجديد يفتح المجال أمام الجانب الإيراني للتواصل مع واشنطن متى شاء، لكنه شدد في المقابل على أن بلاده لن تبادر بعد الآن بمثل هذه التحركات الدبلوماسية المطولة.ولم يوضح ترامب ما إذا كانت هناك شروط مسبقة لاستئناف الاتصالات مع إيران، مكتفيًا بالتأكيد على أن موقف بلاده قوي في هذا الملف.“لقد ألغيت للتو رحلة ممثلَيّ إلى إسلام آباد في باكستان للقاء الإيرانيين. الكثير من الوقت يُهدر في السفر، والكثير من العمل! بالإضافة إلى ذلك، هناك صراعات داخلية كبيرة وحالة من الارتباك داخل ‘قيادتهم’. لا أحد يعرف من المسؤول، حتى هم أنفسهم. كما أننا نمتلك كل الأوراق، وهم لا يملكون شيئًا! إذا أرادوا التحدث، فما عليهم سوى الاتصال!”وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إسلام آباد مع رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وقدم وجهات نظر طهران ومقترحاتها بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بين إيران الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الإيرانية.يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أعلنت بالأمس أن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان صباح الغد (اليوم السبت) إلى باكستان، بطلب من طهران، لإجراء محادثان بشأن وقف إطلاق النار والقضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، الأمر الذي أكدت إيران خلوه من الصحة.ونفت وكالتا تسنيم ومهر صحة تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن عقد لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين أمريكيين خلال زيارته المرتقبة لإسلام آباد، مؤكدة أن "أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ليست مطروحة حاليا".