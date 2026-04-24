حرب إيران .. طهران تتمسك بشروطها للتفاوض وترمب يمدد الهدنة في لبنان

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 06:22
      
في اليوم الـ17 للهدنة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة إيران إلى "العصر الحجري"، قائلا إن تل أبيب تنتظر ضوءا أخضر من واشنطن لتنفيذ ذلك، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أعطى أوامره للبحرية الأمريكية باستهداف أي قارب يحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.

وحول مسار التفاوض، قال ترمب إن الجانب الإيراني يرغب في إبرام صفقة، مؤكدا وجود اتصالات معه، وأشار إلى أن واشنطن قررت منح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل المضي في المفاوضات.


في المقابل، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن وحدة إيران ستزداد قوة وإنه لا ينبغي تحقيق مساعي تقويض الوحدة والأمن القومي. بدوره، وقال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري إن بنك الأهداف لدى الحرس الثوري واضح وإن اليد على الزناد بدعم انسجام المسؤولين، على حد تعبيره.


وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ثلاثة أسابيع. وأضاف أن قائدي البلدين سيأتيان إلى واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار الممددة.

وجاء تمديد الهدنة عقب جولة محادثات ثانية أمس الخميس بين لبنان وإسرائيل في البيت الأبيض، بحضور سفيري أمريكا لدى لبنان واسرائيل، إلى جانب سفيري لبنان وإسرائيل لدى واشنطن.
