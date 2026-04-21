إيران ترد على مزاعم ترامب بشأن ثماني نساء يواجهن الإعدام

وقالت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر: "قبل ساعة أعاد ترامب في أحدث منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر تدوينة لناشط صهيوني أمريكي يهودي زعم فيها أن إيران مستعدة لإعدام ثماني نساء، حيث كتب: إلى قادة إيران الذين سيتفاوضون قريبا مع ممثلي: سأكون ممتنا جدا لإطلاق سراح هؤلاء النساء.. أنا متأكد من أنهن سيحترمن ما فعلتموه.. أرجوكم لا تؤذوهن.. ستكون هذه بداية رائعة لمفاوضاتنا".وأضاف المصدر أنه وبعد ادعاء ترامب الجديد، تمت متابعة قضايا هؤلاء النساء الثماني في النظام القضائي.وأكد المصدر أن فحصا دقيقا لقضايا هؤلاء النساء أظهر أن عددا منهن قد أُطلق سراحهن وأن بعضهن يواجهن اتهامات إذا أقرتها المحكمة ستؤدي في النهاية إلى سجنهن.وأوضح في تصريحاته أنه لا يوجد حكم نهائي على أي منهن يلزمها بتنفيذ حكم الإعدام.ووفق الوكالة الإيرانية، تشير التحقيقات إلى أن وسائل الإعلام المعادية للثورة زعمت قبل فترة اختفاء أحد هؤلاء الأشخاص خلال الاضطرابات في طهران، وهو ادعاء حذفته هذه الوسائل لاحقا من تقاريرها.ولفتت إلى أنه وفي الأشهر الأخيرة، نشرت العديد من الادعاءات الكاذبة في وسائل الإعلام المعادية لإيران بشأن إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد من الأفراد، إلا أن تصديق الرئيس الأمريكي المتكرر لهذه الادعاءات الكاذبة يثبت تناقضاته وأكاذيبه.