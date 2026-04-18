رئيس البرازيل يشيد بمنع إسبانيا استخدام أراضيها لضرب إيران

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بموقف إسبانيا الذي منع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها لضرب إيران.وقال لولا دا سيلفا خلال زيارته لإسبانيا، يوم السبت: "أود أن أشيد... (برئيس الوزراء) بيدرو سيانشيز وأثني على شجاعته".وتابع: "إنه لم يسمح للطائرات الأمريكية بالإقلاع من إسبانيا لقصف إيران".وكانت البرازيل وإسبانيا قد دعتا إلى وقف العمليات القتالية في الشرق الأوسط والبحث عن حلول سلمية من خلال المفاوضات.جدير بالذكر أن موقف إسبانيا بشأن منع القوات الأمريكية من استخدام الأراضي الإسبانية والقواعد العسكرية الموجودة فيها لتنفيذ العمليات ضد إيران، تسبب بالتوترات بين حكومة المملكة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد بشدة رفض إسبانيا مساعدة القوات الأمريكية.