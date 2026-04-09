الجزائر تدين بأشد العبارات الغارات الوحشية والهمجية على لبنان

وأعربت الخارجية الجزائرية في بيان رسمي عن كامل تضامنها مع لبنان، قيادة وشعبا، في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها، مشددة على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان الذي يستهدف مقومات الدولة اللبنانية ويهدد مكتسباتها.ودعت الجزائر المجتمع الدولي إلى "حشد جهودها بشكل عاجل لوضع حد لهذا العدوان السافر الذي يستهدف سيادة الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها"، محذرة من "أن استمرار هذه الممارسات يهدد بعودة المنطقة برمتها إلى دوامة التصعيد والعنف".كما أشارت "إلى أن هذا التصعيد العسكري يأتي بالرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن وقف العمليات العسكرية بين الأطراف المعنية، مما يعكس خطورة الوضع ويستدعي تحركا دوليا حاسما لردع الانتهاكات وحماية المدنيين".وجددت الجزائر تأكيد دعمها لكافة الجهود الدبلوماسية والإقليمية الرامية إلى تحقيق التهدئة الشاملة في لبنان والمنطقة، معربة عن أملها في أن تسهم الضغوط الدولية في وقف فوري للاعتداءات وعودة الأمور إلى نصابها وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.