ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمائة على أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة

تهديدات بفرض رسوم على مزودي إيران بالأسلحة



هدنة مؤقتة ومفاوضات مرتقبة



أعلن Donald Trump أن الولايات المتحدة لن تسمح بتخصيب اليورانيوم في إيران، مؤكدا في المقابل استعداد واشنطن للعمل بشكل وثيق مع طهران ضمن مسار تفاوضي متواصل.وفي منشور على منصة Truth Social، شدد ترامب على أنه "لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتعاون مع إيران في ما وصفه بـ"استخراج وإزالة الغبار النووي" من المواقع الحساسة.وأشار إلى أن هذه المواقع كانت تحت "مراقبة دقيقة للغاية" عبر الأقمار الصناعية التابعة للقوات الفضائية الأمريكية، مؤكدا أنها لم تتعرض لأي تغيير منذ الضربات الأخيرة.وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "ستعمل بشكل وثيق مع إيران"، معتبرا أن طهران شهدت "انتقالا مثمرا للسلطة"، في إشارة إلى تطورات داخلية تزامنت مع التصعيد العسكري الأخير.كما كشف عن استمرار المفاوضات بين الجانبين، خصوصا في ما يتعلق بتخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط ضمن ما وصفه بـ"اتفاق السلام".وفي سياق متصل، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُطبق دون استثناءات.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلا.من جهته، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو دعم إسرائيل لهذا التوجه، في حين أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم 10 أفريل في إسلام آباد برعاية باكستانية.