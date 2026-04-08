المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل

وكالات -

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الأربعاء، "الانتصار التاريخي" ودعا الشعب إلى الوحدة حتى حسم التفاصيل.وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الولايات المتحدة التزمت برفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس الحكام.وهنأ المجلس الأعلى للأمن القومي الشعب الإيراني بالنصر، مؤكدا في بيان له: "إلى حين الانتهاء من تفاصيل هذا النصر، لا تزال هناك حاجة إلى مثابرة المسؤولين وحكمتهم، وإلى الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتضامنه".وأضاف: "تلتزم الولايات المتحدة التزاما راسخا بمبدأ عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقبول التخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع إيران للتعويضات، وانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد المقاومة الإسلامية الباسلة في لبنان".وهنأ المجلس "الشعب الإيراني على هذا النصر، ونؤكد أنه إلى حين استكمال تفاصيل هذا النصر، لا تزال هناك حاجة إلى مثابرة المسؤولين وحكمتهم، وإلى الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتضامنه".وقال إنه "خلال الأربعين يوما الماضية، وجهت إيران الإسلامية، جنبا إلى جنب مع المقاومة الباسلة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، ضربات للعدو لن ينساها التاريخ. لقد لقنت إيران ومحور المقاومة، بصفتهم رمزا للشرف والإنسانية في مواجهة أشرس أعداء الإنسانية، العدو درسا لا ينسى بعد معركة تاريخية، وسحقوا قواته ومنشآته وبنيته التحتية، وكل ما يملكه من موارد سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، إلى درجة أن العدو بات الآن في حالة من الضعف واليأس، ولا يرى سبيلا إلا الاستسلام لإرادة الأمة الإيرانية العظيمة ومحور المقاومة النبيل".