Babnet   Latest update 09:14 Tunis

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 08:33
      
وكالات - أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الأربعاء، "الانتصار التاريخي" ودعا الشعب إلى الوحدة حتى حسم التفاصيل.

وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الولايات المتحدة التزمت برفع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس الحكام.

وهنأ المجلس الأعلى للأمن القومي الشعب الإيراني بالنصر، مؤكدا في بيان له: "إلى حين الانتهاء من تفاصيل هذا النصر، لا تزال هناك حاجة إلى مثابرة المسؤولين وحكمتهم، وإلى الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتضامنه".


وأضاف: "تلتزم الولايات المتحدة التزاما راسخا بمبدأ عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقبول التخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع إيران للتعويضات، وانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد المقاومة الإسلامية الباسلة في لبنان".

وهنأ المجلس "الشعب الإيراني على هذا النصر، ونؤكد أنه إلى حين استكمال تفاصيل هذا النصر، لا تزال هناك حاجة إلى مثابرة المسؤولين وحكمتهم، وإلى الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتضامنه".

وقال إنه "خلال الأربعين يوما الماضية، وجهت إيران الإسلامية، جنبا إلى جنب مع المقاومة الباسلة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، ضربات للعدو لن ينساها التاريخ. لقد لقنت إيران ومحور المقاومة، بصفتهم رمزا للشرف والإنسانية في مواجهة أشرس أعداء الإنسانية، العدو درسا لا ينسى بعد معركة تاريخية، وسحقوا قواته ومنشآته وبنيته التحتية، وكل ما يملكه من موارد سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، إلى درجة أن العدو بات الآن في حالة من الضعف واليأس، ولا يرى سبيلا إلا الاستسلام لإرادة الأمة الإيرانية العظيمة ومحور المقاومة النبيل".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327060

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
26°-14
28°-14
29°-15
23°-17
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>