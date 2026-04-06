هيغسيث: الاثنين والثلاثاء سيشهدان "أكبر عدد من الضربات" على إيران منذ بدء الحرب

وقال هيغسيث في إفادة بالبيت الأبيض: "وفقا لتوجيهات الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)، سيتم اليوم تنفيذ أكبر عدد من الضربات منذ اليوم الأول لهذه العملية"، وأضاف أن يوم الثلاثاء سيتفوق على الاثنين من حيث حجم الضربات.يأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.وكان الرئيس ترامب قد هدد في وقت سابق بـ"تدمير إيران في ليلة واحدة"، داعيا طهران إلى فتح مضيق هرمز، وسط تحذيرات إيرانية بالرد بحزم على أي تهديدات.تُعد هذه التصريحات تصعيدا جديدا في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي أدت إلى توقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز وارتفاع قياسي في أسعار الطاقة العالمية.وتواصل القوات الأمريكية والإسرائيلية استهداف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الإيرانية، بينما ترد طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.