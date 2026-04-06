Babnet   Latest update 18:23 Tunis

مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mortadamansouuur.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 17:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أصدرت محكمة جنح الاقتصادية في مصر حكماً يقضي بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لمدة شهر وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.



وجاء هذا الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2926، بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، والتي اتهم فيها منصور باستخدام لغة تتضمن قذفاً وتشهيراً بحقه في مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت.

وفي سياق متصل، كانت الجهات القضائية قد نظرت في وقت سابق بلاغاً عكسياً تقدّم به مرتضى منصور ضد عمرو أديب، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير أيضاً. وعقب فحص البلاغ والتأكد من حيثيات الواقعة، قررت السلطات المختصة إحالة الدعوى للمحاكمة للفصل فيها.


ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين، والتي شغلت الرأي العام المصري والرياضي خلال الفترة الماضية، حيث تواصل المحاكم الاقتصادية النظر في عدة دعاوى متبادلة بين الشخصيتين العامتين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326955

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
27°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>