مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور

وجاء هذا الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2926، بعد أن باشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، والتي اتهم فيها منصور باستخدام لغة تتضمن قذفاً وتشهيراً بحقه في مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت.وفي سياق متصل، كانت الجهات القضائية قد نظرت في وقت سابق بلاغاً عكسياً تقدّم به مرتضى منصور ضد عمرو أديب، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير أيضاً. وعقب فحص البلاغ والتأكد من حيثيات الواقعة، قررت السلطات المختصة إحالة الدعوى للمحاكمة للفصل فيها.ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المستمرة بين الطرفين، والتي شغلت الرأي العام المصري والرياضي خلال الفترة الماضية، حيث تواصل المحاكم الاقتصادية النظر في عدة دعاوى متبادلة بين الشخصيتين العامتين.