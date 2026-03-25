البيت الأبيض: ترامب مستعد لـ"فتح باب الجحيم" في إيران إذا لزم الأمر ويفضّل السلام

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 20:47
      
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتوجيه ضربات أقوى لإيران في حال فشل المساعي الدبلوماسية، مشددة في المقابل على أن الخيار المفضل لواشنطن يبقى التوصل إلى اتفاق سلمي.
أخبار ذات صلة:
إيران تنفي تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تدمير قدراتها الصاروخية...

وقالت ليفيت خلال إحاطة إعلامية إن ترامب «مستعد لإطلاق العنان للجحيم» إذا لم تقبل طهران ما وصفته بـ«واقع اللحظة»، معتبرة أن إيران تلقت هزيمة عسكرية خلال المواجهات الأخيرة. وأضافت أن المحادثات الجارية بين الجانبين ما تزال مستمرة ومثمرة، مع رفض الخوض في تفاصيلها.

أخبار ذات صلة:
إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء...

وأوضحت المتحدثة أن الخطة الأمريكية المكونة من 15 بنداً التي تداولتها وسائل إعلام لا تعدو أن تكون تكهنات، مؤكدة مشاركة نائب الرئيس جي دي فانس في النقاشات المتعلقة بالملف الإيراني.


كما شددت على أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة حالياً للحصول على تفويض من الكونغرس قبل نشر قوات في إيران، مشيرة إلى أن واشنطن «تخوض بالفعل عمليات قتالية رئيسية». ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي يحرص على الإبقاء على جميع الخيارات مفتوحة، في ظل تقارير عن استعداد نحو ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً للانتشار في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، دعت ليفيت ما وصفته بـ«العناصر المتبقية في النظام الإيراني» إلى التعاون مع الإدارة الأمريكية والتخلي عن الطموحات النووية، مؤكدة أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً.
