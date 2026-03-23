مقارنة القوة العسكرية لإسرائيل وإيران في عام 2026
نورالدين بن منصور
تشير المعطيات المتداولة بشأن القدرات العسكرية لكل من إسرائيل وإيران إلى تباينات واضحة في حجم القوات البشرية وطبيعة التجهيزات والتوازنات الاستراتيجية، في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
الأفراد* إجمالي الأفراد العسكريين: 669,500 مقابل 1,180,000
* القوات العاملة: 169,500 مقابل 610,000
* الاحتياط: 465,000 مقابل 350,000
* الوحدات شبه العسكرية: 35,000 مقابل 220,000
تُظهر هذه الأرقام تفوقاً عددياً لإيران على مستوى حجم القوات البشرية، في حين تعتمد إسرائيل بدرجة أكبر على منظومة الاحتياط والتعبئة السريعة.
القوات الجوية* إجمالي القوات الجوية: 597 مقابل 551
* الطائرات المقاتلة/الاعتراضية: 239 مقابل 188
* طائرات الهجوم الأرضي: 45 مقابل 21
* طائرات النقل: 14 مقابل 86
* الطائرات المتخصصة (مثل الاستطلاع): 19 مقابل 10
* طائرات التزود بالوقود: 13 مقابل 6
* إجمالي المروحيات: 127 مقابل 129
وتشير تقديرات خبراء عسكريين إلى أن إسرائيل تمتلك معدات أكثر حداثة وتفوقاً تكنولوجياً، فضلاً عن امتلاكها قدرات نووية يُعتقد أنها تصل إلى نحو 90 رأساً نووياً.
شبكات النفوذ والدعم الإقليميتدعم إيران عدداً من الفصائل والجماعات المسلحة في المنطقة، من بينها القوات المسلحة السورية، وحزب الله في لبنان، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، وذلك عبر التمويل والتسليح والتدريب وتبادل المعلومات، وفق تقديرات دولية.
انعكاسات الصراع على الاقتصاد العالميتتزايد المخاوف من تداعيات أي مواجهة واسعة النطاق بين الطرفين على استقرار الإمدادات العالمية للطاقة، خصوصاً مع القيود المفروضة على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لتدفقات النفط والغاز.
وتؤدي ارتفاعات أسعار الطاقة إلى ضغوط متزايدة على الاقتصادات العالمية، لا سيما في آسيا، كما أن أي تعطّل طويل الأمد في صادرات الخليج قد يؤثر على سلاسل الصناعات البتروكيميائية المرتبطة بالأسمدة والمبيدات ومواد التشحيم، بما ينعكس على الأمن الغذائي والتوازنات الاقتصادية الدولية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى التوازن العسكري بين إسرائيل وإيران عاملاً محورياً في تحديد مسار الاستقرار الإقليمي وتداعياته الاقتصادية على المستوى العالمي.
