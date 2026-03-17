الأهلي يقدّم احتجاجًا عاجلًا لـ«الكاف» قبل مواجهة الترجي في إياب ربع نهائي الأبطال

الأهلي يحتج على قرار " كاف" ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي 🦅 pic.twitter.com/Vexpo7Ae4v — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 16, 2026

تقدّم الناديباحتجاج رسمي عاجل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على تأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدّم به بشأن عقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب أمامضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.وأوضح النادي، في بيان نشره الثلاثاء، أنه تلقى إخطارًا بتأجيل جلسة النظر في الاستئناف التي كانت مقرّرة صباح الأربعاء، قبل أن يتم إعلامه لاحقًا بتأجيلها إلى أجل غير مسمّى، رغم اقتراب موعد مباراة الإياب المحددة السبت المقبل بملعب القاهرة.وطالب الأهلي بضرورة احترام اللوائح المنظمة للمسابقة، مؤكدًا أن الاستئناف حق قانوني يجب البت فيه قبل المباراة المقبلة، خاصة أن العقوبة جاءت بعد واقعة إلقاء زجاجات مياه خلال مواجهة الفريق أمامفي دور المجموعات.وأشار النادي إلى أن العقوبات التأديبية يفترض أن تكون متدرجة، على غرار ما تم تطبيقه في حالات مشابهة مع أندية أخرى، مجددًا تمسكه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل.وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ«الكاف» قد قررت معاقبة جماهير الأهلي بالإيقاف عن حضور مباراتين، مع وقف تنفيذ إحدى العقوبتين، إضافة إلى تغريم النادييُذكر أن الأهلي خسر مباراة الذهاب أمام الترجي بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ما يفرض عليه تحقيق الفوز بفارق هدفين في لقاء العودة لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.