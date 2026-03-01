مقتل 12 عسكرياً من الحرس الثوري الإيراني في أصفهان جراء الضربات الإسرائيلية الأمريكية

تاس -

الدوحة، 1 مارس./تاس/. قتل ما لا يقل عن 12 عسكرياً من عناصر الحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية - الإسرائيلية على محافظة أصفهان وسط البلاد، حسبما ذكرت وكالة "إسنا" للأنباء.وبحسب تقرير الوكالة، أسفرت الهجمات عن "مقتل 12 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني في مدينة كاشان في محافظة أصفهان أثناء "دفاعهم عن إيران وشعبها".