غرق ناقلة نفط بعد إصابتها بصاروخ إيراني وتوتر متصاعد في مضيق هرمز

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية غرق ناقلة نفط قالت إنها أُصيبت بصاروخ إيراني أثناء محاولتها عبور، مرفقة بيانها بمقطع فيديو يظهر ناقلة محترقة يتصاعد منها دخان أسود كثيف.وكانت سفناً تجارية تلقت أمس رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن المرور عبر مضيق هرمز “ممنوع”.وتلوّح طهران منذ سنوات بإغلاق مضيق هرمز رداً على أي هجوم يستهدفها، في ظل اعتباره أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.ويربط المضيق كبار منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات العربية المتحدة، بـخليج عمان وبحر العرب، ما يجعله شرياناً حيوياً لتصدير النفط والغاز نحو الأسواق العالمية.