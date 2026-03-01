ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات قرب القنصلية الأمريكية في باكستان إلى 10 أشخاص

تاس -

ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات قرب القنصلية الأمريكية في باكستان إلى 10 أشخاص، وأصيب أكثر من 31 آخرين، حسبما ذكرت صحيفة "دون" نقلاً عن مدير مستشفى كراتشي المدني.وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مقتل 9 اشخاصووفقاً للصحيفة، بدأت الاحتجاجات بعد تأكيد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مضيفة أن المتظاهرين كانوا يرشقون الشرطة بالحجارة، وأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع.وأفادت قناة "إن دي تي في" أن عشرات الأشخاص اقتحموا القنصلية الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "دون" نقلا عن الشرطة، مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء الاشتباكات عند القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الباكستانية.