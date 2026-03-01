إيران تشن هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل - التلفزيون الرسمي الإيراني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a420b7b7b9f4.82469635_empoqjgklifnh.jpg>

تاس - شنت القوات المسلحة الإيرانية موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.



وأكد التلفزيون الرسمي أنه يمكن تعزيز الضربة الجوية بمساعدة الطائرات المسيرة، لكنه لم يحدد أهداف الضربات.