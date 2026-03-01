إيران تعلن الجهاد ضد الولايات المتحدة وإسرائيل - المرجع الديني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a41efb183bb8.91435828_pmiqkohefjgln.jpg>

تاس - أصدر المرجع الديني الإيراني آية الله ناصر مكارم شيرازي، أحد أبرز علماء الشيعة في العالم، فتوى بالجهاد ضدّ أمريكا وإسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن آية الله ناصر مكارم شيرازي قوله: "يسعى شعب إيران والعالم الإسلامي للانتقام لدماء قائد الثورة البريء الذي اغتيل. إن المذنبين الرئيسيين في هذه الجريمة هما حكومة الولايات المتحدة المتعجرفة والنظام الصهيوني الشرير، والثأر واجب ديني على جميع المسلمين في العالم للقضاء على شر هؤلاء المجرمين من على وجه الأرض".

