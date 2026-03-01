مقتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية

وكالات -

قُتل قائد استخبارات الشرطة الإيرانية في الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية الأحد.وأفادت وكالة أنباء فارس عن “مقتل العميد غلام رضا رضائيان، رئيس جهاز استخبارات الشرطة، في أعقاب هجمات العدو أمس” السبت. ونقلت وسائل إعلام أخرى نفس المعلومة.