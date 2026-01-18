Babnet   Latest update 20:32 Tunis

الشرع يوقّع اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع قسد واندماجها الكامل في الجيش السوري

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ينصّ على اندماجها الكامل ضمن الجيش السوري، وفق ما أفادت به سانا.

بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل:


1. وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب تشكيلات قسد إلى شرق الفرات تمهيدًا لإعادة الانتشار.
2. تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية فورًا، مع تثبيت الموظفين الحاليين وعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية.
3. دمج المؤسسات المدنية بمحافظة الحسكة ضمن هياكل الدولة السورية.

4. استلام المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وتأمينها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة.
5. دمج العناصر العسكرية والأمنية لقسد فرديًا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، ومنح الرتب والمستحقات، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
6. التزام قسد بعدم ضم فلول النظام السابق وتسليم قوائم الضباط الموجودين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
7. مرسوم رئاسي لتعيين محافظ للحسكة ضمانًا للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
8. إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من السلاح الثقيل وتشكيل قوة أمنية محلية من أبناء المدينة تتبع وزارة الداخلية.
9. دمج إدارة ملف سجناء ومخيمات تنظيم داعش والقوات الحامية لها ضمن مؤسسات الدولة لتتولى الحكومة المسؤولية الكاملة.
10. اعتماد قائمة قيادات مرشحة من قسد لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية عليا بما يضمن الشراكة الوطنية.
11. الترحيب بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لسنة 2026 القاضي بالاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية الكردية ومعالجة أوضاع مكتومي القيد واستعادة حقوق الملكية.
12. إخراج عناصر وقيادات حزب العمال الكردستاني (PKK) غير السوريين خارج البلاد.
13. مواصلة مكافحة تنظيم داعش بالتنسيق مع التحالف الدولي والولايات المتحدة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
14. العمل على تفاهمات للعودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين والشيخ مقصود إلى مناطقهم.

