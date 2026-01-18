إغلاق مطار ليبي بعد عشرات الرحلات المشبوهة

أعلنت إدارة مطار الكفرة الدولي في أقصى جنوب شرق ليبيا إغلاق المطار مؤقتا لمدة شهر كامل، بدءا من 19 جانفي لإجراء أعمال صيانة شاملة على المدرج ورفع مستوى السلامة الجوية.



ويأتي هذا الإغلاق بعد نحو خمس سنوات من تجديد المطار بالكامل عام 2020، وفي أعقاب تقرير نشرته وكالة رويترز في ديسمبر الماضي، كشف أن المطار تحول خلال الفترة الماضية إلى مركز لوجستي حيوي لنقل عشرات طائرات الشحن التي يعتقد أنها كانت تحمل إمدادات عسكرية ووقودا ومرتزقة إلى قوات الدعم السريع في السودان.



ويقع مطار الكفرة في موقع استراتيجي قرب المثلث الحدودي ليبيا-السودان-مصر، مما جعله ممرا مثاليا للعمليات اللوجستية غير المنضبطة، ورغم نفي حفتر أكدت تقارير دور المطار في تغيير مسار النزاع، خاصة بعد استعادة الجيش السوداني الخرطوم وتحول الصراع إلى دارفور.وبحسب تحليل لبيانات تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية سجل المطار ما لا يقل عن 105 عمليات هبوط لطائرات شحن بين أفريل ونوفمبر 2025.وقد وصف مسؤول أممي مطلع على العمليات استخدام المطار بأنه "غير قواعد اللعبة بالكامل"، حيث ساهم في تعزيز قدرات الدعم السريع بعد تراجعهم من الخرطوم في مارس الماضي، وساعد في تعزيز حصار مدينة الفاشر لأكثر من 18 شهرا قبل سقوطها في أكتوبر 2025.وتسيطر على منطقة الكفرة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ونى مسؤول عسكري في الكفرة وجود مقاتلين من الدعم السريع في المنطقة، مؤكدا أن الرحلات كانت لنقل مدنيين وجنود بين مطارات شرق ليبيا.ويأتي إغلاق المطار في توقيت حساس، يتزامن مع تصاعد الضغط المصري على بني غازي، بعد فترة جمود في العلاقات بين القاهرة وقوات حفتر، ناجمة عن رفض القاهرة تسهيل مرور إمدادات إلى الدعم السريع عبر جنوب ليبيا.وقبل أيام زار القاهرة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر، حيث التقى قيادات الدفاع المصرية لمناقشة التعاون العسكري والأمني، وخاصة مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب.وتشير تقارير إلى أن مصر نفذت خلال 2025 وأوائل 2026 ضربات جوية متفرقة في جوان وأكتوبر ونوفمبر 2025، وأخيرا في 9 جانفي 2026 على قوافل إمدادات مرتبطة بالدعم السريع في منطقة المثلث الحدودي، بهدف قطع خطوط التوريد عبر الكفرة ومنع تحول جنوب ليبيا إلى ممر لتسليح المليشيات.