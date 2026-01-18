بطولة انقلترا - آمال أستون فيلا في الفوز باللقب تتلقى ضربة بالخسارة أمام إيفرتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d425098b2e9.25964316_mkigpelhonfqj.jpg width=100 align=left border=0>

سجل تيرنو باري هدف الفوز في الشوط الثاني ليضع إيفرتون حدا لسلسلة انتصارات أستون فيلا، الساعي لاحراز اللقب، على أرضه والتي استمرت 11 مباراة وذلك بفوزه 1-صفر اليوم الاحد ضمن البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم على ملعب فيلا بارك.



وحافظ أستون فيلا على مركزه الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال، ‍الذي بات يتمتع بفارق كبير في سباق اللقب. وارتقى إيفرتون إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.







تقدم الضيوف ​في الدقيقة 59 عندما استلم دوايت ماكنيل الكرة بعد لمسة سيئة من باو توريس، وعندما تصدى إيمي مارتينيز حارس مرمى الفريق ‌المضيف لتسديدة الأخير، تابع باري الكرة ليسكنها الشباك.

واصطدمت تسديدات للفريقين بالعارضة، وحدث ذلك لإيفرتون بعد 11 ثانية من بداية المباراة. كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للضيوف بداعي التسلل.



وكانت تلك نهاية جولة جيدة لأرسنال، الفريق الوحيد من بين الفرق الثلاثة الأولى الذي حصد نقطة بعد تعادله السلبي مع نوتنغهام فورست.

ولم يتمكن أي من الفرق الستة الأوائل التي خاضت الجولة من تحقيق الفوز.

