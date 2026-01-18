Babnet   Latest update 22:05 Tunis

بطولة انقلترا - آمال أستون فيلا في الفوز باللقب تتلقى ضربة بالخسارة أمام إيفرتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d425098b2e9.25964316_mkigpelhonfqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 21:24 قراءة: 0 د, 59 ث
      
سجل تيرنو باري هدف الفوز في الشوط الثاني ليضع إيفرتون حدا لسلسلة انتصارات أستون فيلا، الساعي لاحراز اللقب، على أرضه والتي استمرت 11 مباراة وذلك بفوزه 1-صفر اليوم الاحد ضمن البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم على ملعب فيلا بارك.

وحافظ أستون فيلا على مركزه الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، متأخرا بسبع نقاط عن المتصدر أرسنال، ‍الذي بات يتمتع بفارق كبير في سباق اللقب. وارتقى إيفرتون إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.


تقدم الضيوف ​في الدقيقة 59 عندما استلم دوايت ماكنيل الكرة بعد لمسة سيئة من باو توريس، وعندما تصدى إيمي مارتينيز حارس مرمى الفريق ‌المضيف لتسديدة الأخير، تابع باري الكرة ليسكنها الشباك.
واصطدمت تسديدات للفريقين بالعارضة، وحدث ذلك لإيفرتون بعد 11 ثانية من بداية المباراة. كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للضيوف بداعي التسلل.

وكانت تلك نهاية جولة جيدة لأرسنال، الفريق الوحيد من بين الفرق الثلاثة الأولى الذي حصد نقطة بعد تعادله السلبي مع نوتنغهام فورست.
ولم يتمكن أي من الفرق الستة الأوائل التي خاضت الجولة من تحقيق الفوز.
ويستمر الأداء المميز لإيفرتون خارج أرضه، على عكس سلسلة النتائج السيئة على ملعبه الجديد هيل ديكنسون، حيث فاز بمباراة في البطولة على ملعب فيلا بارك لأول مرة منذ ما يقارب من 10 سنوات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322121

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-13
14°-12
14°-10
17°-8
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026