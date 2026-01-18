Babnet   Latest update 20:32 Tunis

لولا دا سيلفا: أمريكا اللاتينية لن تخضع لخطط الهيمنة الأمريكية

Publié le Dimanche 18 Janvier 2026 - 19:37
      
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لن تخضع لخطط الهيمنة التي تسعى إليها الولايات المتحدة، مشددًا على ضرورة حماية المصالح الوطنية لشعوب المنطقة.

وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أوضح لولا دا سيلفا أن أكثر من 660 مليون شخص يعيشون في أمريكا اللاتينية والكاريبي، ولديهم مصالح وأحلام يجب الدفاع عنها، قائلاً: «لن نخضع لتطلعات الهيمنة، ونعتبر أن بناء منطقة آمنة ومزدهرة على أساس التعددية هو الخيار الوحيد المناسب لنا».


وأضاف الرئيس البرازيلي أن ما وصفه بـ«العدوان الأمريكي على فنزويلا» واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يمثل حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من تقويض القانون الدولي والنظام المتعدد الأقطاب.


وأشار إلى أن هذا التطور يعد، منذ أكثر من 200 سنة من تاريخ الاستقلال، أول هجوم عسكري مباشر للولايات المتحدة على أمريكا الجنوبية، رغم تدخلات سابقة لواشنطن في شؤون دول المنطقة.

وجدد لولا دا سيلفا انتقاداته للسياسات الأمريكية تجاه فنزويلا، معتبرًا إياها انتهاكًا لسيادة الدول وسابقة خطيرة على مستوى المجتمع الدولي، داعيًا إلى احترام مبادئ التعددية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:32
15:09
12:37
07:30
05:59
