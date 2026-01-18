القصرين: قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات بجدليان لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/medecin2015.jpg width=100 align=left border=0>

تحت شعار "الصحة للجميع… أينما كنتم"، حطّت قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات الرحال، اليوم الأحد، بالمدرسة الإعدادية بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين، وذلك في إطار دعم الخدمات الطبية بالمناطق ذات الأولوية وتعزيز النفاذ إلى الرعاية الصحية.

وضمّت القافلة حوالي 13 اختصاصًا طبيًا، من بينها طب الأطفال، وأمراض القلب والشرايين، وجراحة العظام والمفاصل، وطب العيون، وأمراض الغدد والسكري، والطب العام، ما مكّن متساكني المنطقة من الانتفاع بفحوصات طبية متخصّصة وخدمات صحية مباشرة على عين المكان.

وأكّد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تنظيم هذه القافلة يندرج في إطار الحرص على تلبية حاجيات المواطنين الصحية، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والخدمات الصحية غير الكافية.





كما أشار إلى أنّ القافلة ستتواصل على امتداد كامل اليوم، ومن المنتظر أن تستهدف أكثر من 800 مواطن.

وقد تم اختيار معتمدية جدليان نظرًا لبُعدها عن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين ونقص بعض الاختصاصات الطبية الأساسية بها.

وتُنظَّم هذه القافلة تحت إشراف وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين والجمعية التونسية لطلبة الطب بسوسة، بهدف تقريب الخدمات الطبية من المواطنين وتكريس مبدأ العدالة الصحية.