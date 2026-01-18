Babnet   Latest update 20:32 Tunis

المغرب يواجه السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: الموعد، الحكم والقنوات المجانية الناقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696d2168a60400.17883369_mijlqkehgopfn.jpg width=100 align=left border=0>
تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، في مواجهة تعدّ من أبرز محطات البطولة القارية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة اللقاء النهائي للنسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، التي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس و19:00 بتوقيت غرينتش.


المغرب يبحث عن لقب طال انتظاره

يدخل منتخب منتخب المغرب، الملقب بـ“أسود الأطلس”، المباراة مدعوما بعاملي الأرض والجمهور، أملا في التتويج باللقب القاري الغائب منذ سنة 1976.

وكان المنتخب المغربي قد بلغ النهائي بعد تجاوز منتخب نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تحت قيادة مدربه وليد الركراكي.

السنغال من أجل اللقب الثاني

في المقابل، يسعى منتخب السنغال إلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا، بعد تتويجه الأول سنة 2021.
ووصل “أسود التيرانغا” إلى النهائي إثر فوزه على منتخب مصر بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بقيادة مدربه بابي ثياو.


التشكيلة المتوقعة

من المنتظر أن يعتمد وليد الركراكي على تشكيلته الأساسية المعتادة التي خاض بها الأدوار الإقصائية، في حين استقر بابي ثياو بدوره على التشكيلة التي قادت السنغال إلى النهائي، مع بعض التعديلات التكتيكية المحتملة وفق مجريات اللقاء.

القنوات الناقلة

تملك شبكة beIN Sports القطرية الحقوق الحصرية المشفرة لبث مباريات البطولة، وقد خصصت قناة beIN Sports HD MAX 1 لنقل المباراة النهائية.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها:

* قناة TNT المغربية
* القناة الرياضية المغربية الأرضية Arryadia HD
* قناة RTS1 Sénégal

نهائي مرتقب يجمع بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة، في صراع مفتوح على المجد الإفريقي فوق أرض الرباط.
