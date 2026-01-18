المغرب يواجه السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025: الموعد، الحكم والقنوات المجانية الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي يحتضن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال، في مواجهة تعدّ من أبرز محطات البطولة القارية.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة اللقاء النهائي للنسخة الخامسة والثلاثين من البطولة، التي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس و19:00 بتوقيت غرينتش.



المغرب يبحث عن لقب طال انتظاره



السنغال من أجل اللقب الثاني



التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني أمام السنغال 🇸🇳



Tonight’s 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 for the FINAL against Senegal#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/qeY1y4rAI4 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 18, 2026

التشكيلة المتوقعة



القنوات الناقلة



يدخل منتخب، الملقب بـ“أسود الأطلس”، المباراة مدعوما بعاملي الأرض والجمهور، أملا في التتويج باللقب القاري الغائب منذ سنة 1976.وكان المنتخب المغربي قد بلغ النهائي بعد تجاوزفي نصف النهائي بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تحت قيادة مدربهفي المقابل، يسعىإلى مواصلة عروضه القوية وتحقيق لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا، بعد تتويجه الأول سنة 2021.ووصل “أسود التيرانغا” إلى النهائي إثر فوزه علىبهدف دون رد في الدور نصف النهائي، بقيادة مدربهمن المنتظر أن يعتمد وليد الركراكي على تشكيلته الأساسية المعتادة التي خاض بها الأدوار الإقصائية، في حين استقر بابي ثياو بدوره على التشكيلة التي قادت السنغال إلى النهائي، مع بعض التعديلات التكتيكية المحتملة وفق مجريات اللقاء.تملك شبكةالقطرية الحقوق الحصرية المشفرة لبث مباريات البطولة، وقد خصصت قناةلنقل المباراة النهائية.كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المفتوحة، أبرزها:نهائي مرتقب يجمع بين منتخبين من أقوى منتخبات القارة، في صراع مفتوح على المجد الإفريقي فوق أرض الرباط.