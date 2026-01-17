Babnet   Latest update 13:41 Tunis

مصر تواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025: الموعد والقنوات الناقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b74e4760273.85839086_qpjilnkfeghmo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 12:38 قراءة: 1 د, 15 ث
      
يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، مساء اليوم، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان المنتخب المصري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، ليكتفي بخوض اللقاء الترتيبي، في حين أخفق المنتخب النيجيري في بلوغ النهائي بعد خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.


وتكتسي المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى إنهاء مشاركته في البطولة القارية بتحقيق الفوز ونيل الميدالية البرونزية، بعد خيبة الأمل في عدم التأهل إلى النهائي.


وعلى مستوى المواجهات المباشرة، سبق أن التقى المنتخبان في 9 مباريات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، فاز خلالها منتخب مصر في مباراتين، مقابل 4 انتصارات لنيجيريا، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والسادسة مساءً بتوقيت مصر، وستُبث عبر قناة beIN Sports MAX 1.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر بعض القنوات الأرضية المفتوحة، من بينها:

* القناة الجزائرية الأرضية
* القناة المغربية الأرضية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322043

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Nigeria CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:31
15:08
12:36
07:30
06:00
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.77 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-11
17°-13
13°-11
14°-10
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026