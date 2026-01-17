مصر تواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025: الموعد والقنوات الناقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b74e4760273.85839086_qpjilnkfeghmo.jpg width=100 align=left border=0>

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، مساء اليوم، ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



وكان المنتخب المصري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف دون رد، ليكتفي بخوض اللقاء الترتيبي، في حين أخفق المنتخب النيجيري في بلوغ النهائي بعد خسارته أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.





تفقد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أرضية استاد مركب محمد الخامس، المستضيف لمباراة مصر ونيجيريا المقرر لها السادسة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب 🇪🇬📸#مصر_في_الكان |… pic.twitter.com/tI77IEBzmr — EFA.eg (@EFA) January 16, 2026

وتكتسي المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى إنهاء مشاركته في البطولة القارية بتحقيق الفوز ونيل الميدالية البرونزية، بعد خيبة الأمل في عدم التأهل إلى النهائي.





وعلى مستوى المواجهات المباشرة، سبق أن التقى المنتخبان في 9 مباريات ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، فاز خلالها منتخب مصر في مباراتين، مقابل 4 انتصارات لنيجيريا، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.



الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والسادسة مساءً بتوقيت مصر، وستُبث عبر قناة beIN Sports MAX 1.

مباراة اليوم



تحديد المركز الثالث- كأس أمم إفريقيا 2025



مصر 🆚 نيجيريا



🕕 6:00 مساءً

ملعب محمد الخامس#شجع_مصر#منتخب_الفراعنة#المتحدة_للرياضة pic.twitter.com/JE4nRpF3lY — Sports United (@sportsunitedEg) January 17, 2026

كما يمكن متابعة اللقاء عبر بعض القنوات الأرضية المفتوحة، من بينها:



* القناة الجزائرية الأرضية

* القناة المغربية الأرضية

وتكتسي المباراة أهمية خاصة لكلا المنتخبين، إذ يسعى كل طرف إلى إنهاء مشاركته في البطولة القارية بتحقيق الفوز ونيل الميدالية البرونزية، بعد خيبة الأمل في عدم التأهل إلى النهائي.وعلى مستوى المواجهات المباشرة، سبق أن التقى المنتخبان فيضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، فاز خلالها منتخب مصر في مباراتين، مقابل، فيما انتهتتنطلق المباراة في تمام، وستُبث عبر قناةكما يمكن متابعة اللقاء عبر بعض القنوات الأرضية المفتوحة، من بينها: