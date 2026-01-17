وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b226216cc44.05443657_poeklnmqjfhgi.jpg width=100 align=left border=0>

قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إنّ واشنطن مستعدّة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، في وقت أغلقت فيه العقود الآجلة لخام برنت، يوم الجمعة، عند 64.13 دولارًا للبرميل.



ونقلت رويترز عن رايت قوله:





«الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل».

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي أنّ الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات بقطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهّد في وقت سابق بأن يتم بيع النفط الذي تسلّمته الولايات المتحدة من كاراكاس بأسعار السوق.

ووفقًا لرويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الجمعة، عند 64.13 دولارًا للبرميل.

