Babnet   Latest update 06:44 Tunis

وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بـ45 دولارا للبرميل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b226216cc44.05443657_poeklnmqjfhgi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 17 Janvier 2026 - 06:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إنّ واشنطن مستعدّة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، في وقت أغلقت فيه العقود الآجلة لخام برنت، يوم الجمعة، عند 64.13 دولارًا للبرميل.

ونقلت رويترز عن رايت قوله:

«الآن يمكننا بيع هذا النفط اليوم… سنبيعه على 45 دولارًا للبرميل».

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي أنّ الولايات المتحدة تحتفظ بعائدات بيع النفط الفنزويلي في حسابات بقطر تعود ملكيتها للولايات المتحدة.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهّد في وقت سابق بأن يتم بيع النفط الذي تسلّمته الولايات المتحدة من كاراكاس بأسعار السوق.
ووفقًا لرويترز، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، يوم الجمعة، عند 64.13 دولارًا للبرميل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322027

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Nigeria CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 17 جانفي 2026 | 28 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:31
15:08
12:36
07:30
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-11
17°-13
13°-10
13°-9
  • Avoirs en devises 24995,4
  • (16/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35726 DT
  • (16/01)
  • 1 $ = 2,90769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/01)     1035,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/01)   26780 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026