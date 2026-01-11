Babnet   Latest update 12:34 Tunis

كلاسيكو الثأر.. ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69637f54019342.31003239_oignqlmjphfke.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 11:38 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

وتُقام المباراة في أجواء مشحونة بعناصر الثأر والتنافس التاريخي، في ظل تفوّق ريال مدريد في مواجهة الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم، مقابل أفضلية برشلونة خلال الموسم الماضي، وهيمنته على عدد هام من مواجهات الكلاسيكو.


وكان برشلونة قد حجز مقعده في النهائي عقب أداء قوي ومقنع في الدور نصف النهائي، حين اكتسح أتلتيك بيلباو بنتيجة خمسة أهداف دون رد، مؤكّدًا جاهزيته ورغبته الواضحة في الدفاع عن اللقب.


من جهته، بلغ ريال مدريد المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل الإصابات التي أثّرت على تشكيلته خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، في كلاسيكو يُتوقّع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، ويختزل صراع الهيمنة بين عملاقي الكرة الإسبانية على أول ألقاب الموسم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321685

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
10.8 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
16°-9
19°-8
18°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026