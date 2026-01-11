كلاسيكو الثأر.. ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69637f54019342.31003239_oignqlmjphfke.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على أرضية ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.



وتُقام المباراة في أجواء مشحونة بعناصر الثأر والتنافس التاريخي، في ظل تفوّق ريال مدريد في مواجهة الدور الأول من الدوري الإسباني هذا الموسم، مقابل أفضلية برشلونة خلال الموسم الماضي، وهيمنته على عدد هام من مواجهات الكلاسيكو.







وكان برشلونة قد حجز مقعده في النهائي عقب أداء قوي ومقنع في الدور نصف النهائي، حين اكتسح أتلتيك بيلباو بنتيجة خمسة أهداف دون رد، مؤكّدًا جاهزيته ورغبته الواضحة في الدفاع عن اللقب.





من جهته، بلغ ريال مدريد المباراة النهائية بعد مواجهة صعبة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، رغم الصعوبات التي واجهها، خاصة في ظل الإصابات التي أثّرت على تشكيلته خلال الفترة الأخيرة.



ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، في كلاسيكو يُتوقّع أن يحمل الكثير من الإثارة والندية، ويختزل صراع الهيمنة بين عملاقي الكرة الإسبانية على أول ألقاب الموسم.

