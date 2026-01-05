نقل مادورو مكبلا إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن

الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 45
20°
20°
الــرياح:
4.12 كم/س
12°
تونس
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
20°-12
16°-10
13°-9
14°-7
17°-9
- Avoirs en devises 25164,4
- (02/01)
- Jours d'importation 106
- 1 € = 3,37436 DT
- (02/01)
- 1 $ = 2,90089 DT
- Solde Compte du Trésor (02/01) 1403,4 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (02/01) 26870 MDT
