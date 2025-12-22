Babnet   Latest update 18:21 Tunis

وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694901e5daff79.32283407_mikplgofqjneh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Decembre 2025 - 09:08 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - توفي الممثل الأمريكي جيمس رانسون، المعروف بأداء دور تاجر المخدرات زيغي سوبوتكا في مسلسل “ذي واير”، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد؛ فيما أوضح مكتب الطب الشرعي في لوس أنجليس أن الممثل، البالغ من العمر 46 عاما، قضى انتحارا.

وُلد رانسون، الذي اشتهر بأدائه شخصيات ذات ماضٍ مضطرب، في بالتيمور بولاية ماريلاند؛ وهي المدينة حيث تدور أحداث “ذي واير” المتمحور على عناصر في الشرطة يحققون مع تجار مخدرات.



وأدّى رانسون، على مدى 12 حلقة من الموسم الثاني للمسلسل، دور عامل في أحد المرافئ يصبح تاجر مخدرات.


وإلى جانب أعماله التلفزيونية، شارك رانسون في أفلام عديدة.

ويعود آخر ظهور للممثل جيمس رانسون على الشاشة هذا العام إلى مسلسل “بوكر فيس” على منصة “بيكوك” وإلى فيلم “بلاك فون 2”.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320654

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :