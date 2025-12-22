وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694901e5daff79.32283407_mikplgofqjneh.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - توفي الممثل الأمريكي جيمس رانسون، المعروف بأداء دور تاجر المخدرات زيغي سوبوتكا في مسلسل “ذي واير”، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد؛ فيما أوضح مكتب الطب الشرعي في لوس أنجليس أن الممثل، البالغ من العمر 46 عاما، قضى انتحارا.



وُلد رانسون، الذي اشتهر بأدائه شخصيات ذات ماضٍ مضطرب، في بالتيمور بولاية ماريلاند؛ وهي المدينة حيث تدور أحداث “ذي واير” المتمحور على عناصر في الشرطة يحققون مع تجار مخدرات.









وأدّى رانسون، على مدى 12 حلقة من الموسم الثاني للمسلسل، دور عامل في أحد المرافئ يصبح تاجر مخدرات.





وإلى جانب أعماله التلفزيونية، شارك رانسون في أفلام عديدة.



ويعود آخر ظهور للممثل جيمس رانسون على الشاشة هذا العام إلى مسلسل "بوكر فيس" على منصة "بيكوك" وإلى فيلم "بلاك فون 2".