Babnet   Latest update 13:42 Tunis

هجوم إلكتروني يسرق بيانات 16.4 مليون فرنسي من وزارة الداخلية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69429c5e0b4ba6.42732467_qihgknoljmefp.jpg width=100 align=left border=0>
Pixabay
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 13:02 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن قراصنة إلكترونيون في فرنسا عن سرقة بيانات أكثر من 16.4 مليون شخص جراء هجوم على أنظمة وزارة الداخلية، وفقا لصحيفة "لو فيغارو" نقلا عن بيان نشر على منتدى "بريتش فورومز".
وأقر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأسبوع الماضي بتعرض الوزارة لهجوم إلكتروني، لكنه نفى اختراقا كبيرا وأشار إلى الوصول إلى بعض الملفات الداخلية فقط.



ورد المهاجمون بتأكيد اختراق سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين وقواعد بيانات السجلات الجنائية التي تشمل ضحايا وشهودا.

وادعى القراصنة أيضا الوصول إلى قنوات اتصال الإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة.

ويعد المنتدى الذي نشرت عليه الرسالة منصة شهيرة لنشر بيانات مسروقة، بما في ذلك آلاف قواعد بيانات أمريكية سابقا مثل بيانات 200 مليون مستخدم من تويتر (إكس).

ووصف المهاجم "إندرا" (اسم مستعار) الهجوم بأنه انتقام من اعتقال أعضاء عصابة "شايني هانترز" للقرصنة، مهددا بنشر البيانات خلال أسبوع إلا إذا بدأت الحكومة مفاوضات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320397


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-14
17°-14
16°-13
16°-12
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :