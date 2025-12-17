الدورة الاولى لتظاهرة "أيام براتس الثقافية" برادس الغابة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694298c2c7df36.67935985_fnlpohkmegqij.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، المكتبة العمومية شباب وكهول برادس، الدورة الاولى لتظاهرة "أيام براتس الثقافية" للاحتفاء بالكتاب والمطالعة، وذلك يومي 20 و21 ديسمبر 2025.



وتهدف هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس والمكتبة الجهوية ببن عروس، الى فتح نافذة جديدة للثقافة لتتحول إلى فضاء ينبض بالحياة في قلب الأحياء وتقريب الكتاب والفن والأدب والشعر والرواية من كل بيت وكل ساكن.









وتنتظم هذه الدورة في، رادس الغابة، أين سيتم الاحتفاء بالكتاب والشعر والأدب والفن والثقافة عموما في مختلف الاحياء بمشاركة فنانين وأدباء ومبدعين لتجربة ثقافية حية وقريبة من الجميع ولتصبح الثقافة جزءا من الحياة اليومية وتجربة مشتركة.



كما سيتم بالمناسبة تنظيم عروض وورشات مطالعة موجهة لمختلف الفئات العمرية فضلا عن أمسيات أدبية.



يشار الى أن، المكتبة العمومية شباب وكهول برادس، دأبت منذ سنوات على تنظيم تظاهرات مماثلة على غرار مصيف الكتاب وأنشطة في مختلف أحياء مدينة رادس بهدف ارساء الوعي بثقافة الكتاب والمطالعة.