سلوك مشين في الطائرة.. لاعب نادي الهلال كانسيلو يعتدي على راكب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69402d2144c2f7.16013247_pfhmqojligekn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 16:41
      
تورط البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم، في حادثة مثيرة للجدل أثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جواو كانسيلو لاعب برشلونة ومانشستر سيتي سابقا، وهو يعتدي على راكب.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "فقد الظهير البرتغالي، الذي يحلم بالعودة إلى أوروبا ويبدي استعداده لخوض تجارب جديدة، أعصابه تماما أثناء سفره على متن رحلة جوية".

وتابعت: "انتشر مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، يظهر لحظة فقدان اللاعب السيطرة على نفسه، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي على الراكب الذي كان يصوره".

وواصلت الصحيفة: "اشتدت حدة النقاش الكلامي في غضون ثوان، إلى أن أمسك اللاعب البرتغالي بذراع الراكب وصفعه، منهيا بذلك تصوير الفيديو".


انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي سلوك كانسيلو المشين، واصفين إياه بفقدان غير مبرر للسيطرة على النفس.

مع ذلك، يظهر مقطع فيديو أطول كانسيلو وهو يمزح في البداية مع الشخص الذي يصوره، وبحسب من شاركه، كان اللاعب البرتغالي يسخر من زميله في نادي الهلال، علي البليهي.


